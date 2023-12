La dolorosa reacción del Diablito Echeverri a los insultos de los hinchas de River en las redes

Los dichos de Claudio Echeverri calaron muy hondo en el mundo River. El pibe, luego de la victoria ante Rosario Central en el Trofeo de Campeones, lanzó frases que generaron mucha polémica y los fanáticos reaccionaron en las redes sociales con fuerte respuestas tras escuchar la afirmación del Diablito.

El posteo en el que tuvo que desactivar los comentarios.

"No voy a renovar, creo que me quedo acá en River y después se verá mi futuro, pero seis meses o un añito más me quedo", lanzó durante los festejos y luego subió una historia en su cuenta de Instagram en la que se contradijo ya que, a una imagen besando la copa, le agregó la frase: "2 títulos y que se sean muchos más con esta camiseta".

Minutos después realizó otro posteo, con una foto similar a la de su historia, y escribió: "Feliz por mi 2 título con esta camiseta, a por un 2024 lleno de alegrías. Siempre River". Sin embargo, pese a tener muchos likes, el pibe decidió deshabilitar los comentarios teniendo en cuenta la cantidad de agravios que recibió.

De igual manera, los fanáticos aprovecharon para plasmar su malestar en otras publicaciones del Diablito. En uno, donde aparece junto con Messi, respondieron: "Pregúntale a Messi que piensa de lo que acabas de declarar. Desagradecido". Otro puso: "Messi ídolo y a la par un Desagradecido. Ya te la creíste. Andá nomás.... River es el Más Grande y lo seguirá siendo".

Echeverri tiene vínculo con River hasta diciembre de 2024, pero a partir de julio ya puede comenzar a negociar con otros clubes. “Mi representante habló con el presidente, siempre estuvieron en contacto a pesar de todo lo que dijeron”, contó el futbolista, quien también dijo estar preparado para ser titular durante la próxima temporada.