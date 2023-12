De la Cruz confirmó que se va de River y reveló el motivo: “Ya se había vuelto un poco…”

Si bien resta el anuncio oficial, Nicolás de la Cruz admitió que se va de River y dio sus motivos. El uruguayo, seguramente, será refuerzo del Flamengo a partir de enero y tras consagrarse en el Trofeo de Campeones habló al respecto.

"Este último año me he consolidado en la selección, que Marcelo (Bielsa) me ha hecho sentir muy importante dentro de su esquema. Me voy del club como una persona a la cual el entrenador me dio mucha participación en lo grupal, creo que eso ha hecho que hoy me vaya en el mejor año de mi carrera”, reveló.

Luego reconoció que atravesó horas difíciles: “Estos últimos días han sido complicados para mí. Un tema emocional fuerte porque tenía que tomar una decisión. Creo que ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida personal. Tengo una familia, dos nenas. En lo personal necesitaba un cambio de aire más allá de todo. Cambiar un poco el sentido a lo que venía haciendo".

"Ya se había vuelto un poco rutinario, pesado. Obviamente en el club uno disfruta el día a día, pero hay situaciones externas que uno va aprendiendo manejarse, a intentar ir caminando en la vida. Hoy me voy muchísimo más maduro. He intentado comprender algunas cosas que fueron pasado y han hecho que tome esta decisión. Obviamente que los voy a extraña", continuó.

Luego, cuando le plantearon un regreso en el futuro a Núñez, aseguró que “ojalá” suceda: “Me siento como en casa, siempre digo que River es una familia y me han hecho sentir de esa manera desde que llegué. No sé si son 9 o 10 títulos. Es para pocos, pero como te dije recién fue un proceso en el cual tuve que ir adaptándome. Me siento muy satisfecho de irme campeón hoy”.