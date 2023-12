Sonríe Messi: Inter Miami anunció la contratación de una estrella sudamericana

Luis Suárez y Lionel Messi volverán a ser compañeros. El delantero uruguayo de 36 años ya firmó su contrato con el Inter Miami y su carrera tendrá un nuevo episodio, donde se reencontrará con un gran amigo y un gigantesco socio dentro de la cancha.

El Inter Miami le dio la bienvenida a Suárez y le dedicó un muy lindo posteo, donde se puede están los hijos del propio uruguayo, de Messi, de Sergio Busquets y de Jordi Alba sentados en una cancha con las camisetas del club estadounidense estampadas con los nombres y números de sus padres. Además, en la imagen está la frase: “Nada más lindo que jugar con amigos”.

La imagen que publicó el Inter Miami. (@InterMiamiCF)

El Pistolero viene de tener una magnífica temporada con el Gremio, donde disputó 53 partidos, marcó 26 y repartió 17 asistencias. Sus números son fenomenales, pero hace un tiempo confesó que arrastra problemas físicos. "En la rodilla derecha lo que tengo es un híper extensión, no la puedo extender. Eso desde el 2020, que en plena pandemia no pude terminar el tratamiento tras una operación. Todo eso me genera un pinchazo constante. Me falta el cartílago y eso hace que el dolor sea permanente. Por suerte no me genera líquido porque no podría moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar", contó en diálogo con Sport 890.

La decisión del delantero es seguir jugando al fútbol, ya que firmó un contrato que lo unirá al equipo estadounidense por un año con opción a renovar hasta diciembre de 2025. Sin embargo, Suárez sabe que es necesario bajar un poco el ritmo competitivo y la MLS es un destino ideal para el cierre de su carrera.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9uD83CuDFE0



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

La presentación oficial de Suárez con los hinchas del club se realizará en los próximos días y, de esa manera, comenzará una nueva etapa tanto de su vida personal como de su carrera profesional. El argentino y el uruguayo volverán a tirar paredes y, aunque están más adentrados en años, seguramente seguirán siendo de temer para sus rivales.