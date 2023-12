El exabrupto de Xavi con Lewandowski en el entretiempo de un partido del Barcelona: “¡A ver si empiezas a…!”

Barcelona atraviesa un confuso presente en la liga de España y mal momento por el pasan algunos jugadores del plantel hicieron estallar de bronca a Xavi Hernández. El partido ante Almería, que terminó con victoria por 3 a 2, calmó un poco las aguas luego de un primer tiempo donde el entrenador arremetió contra sus jugadores tras el pobre primer tiempo que jugaron.

Según el diario AS, Xavi realizó una charla repleta de críticas les pidió “que corran como cerdos!” y revelaron que descargó su enojo contra Robert Lewandowski, quien marcó nueve goles en 21 partidos y está muy deslucida su imagen. "¡A ver si empiezas a correr de una puñetera vez!", le ordenó el técnico en una versión confirmada por varios medios.

uD83DuDCA5 "Quiero un equipo con ALMA".



uD83DuDD25 "NO tenemos la CALIDAD del BARÇA del 2010".



uD83DuDE2F El Xavi más REALISTA tras la victoria frente al Almería. pic.twitter.com/BUc7E3JnyH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 20, 2023

Luego, al finalizar el partido, Xavi no ocultó su fastidio: “La primera parte es inaceptable. Si nos falta efectividad, como mínimo hay que tener agresividad, alma... O corremos como animales o no nos llega. La gente se pone nerviosa, silba, y en la segunda mitad anima. Lo primero es darlo todo. Si no nos da el fútbol, nos tiene que dar con alma”.

“Ha sido mi charla más dura como entrenador”, remarcó. Acto seguido, tuvo un cruce con un periodista sobre su diálogo con los futbolistas en el entretiempo: “Se lo han tomado muy bien, ¿no has visto la segunda parte? Quiero un equipo con alma, que se deje la piel, el año pasado esto nos dio dos títulos. No tenemos el Barça del 2010, no tenemos esa calidad”,

"Esto no va a volver a ocurrir, es responsabilidad mía. Las vacaciones nos van a venir bien, pero si no mostramos la cara de la segunda parte, podremos competir en 2024 por los títulos", cerro molesto.