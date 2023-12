La tajante advertencia de Miguel Russo antes de la final contra River: "No busquemos cosas raras donde..."

Rosario Central tiene la chance de coronar un gran 2023 con un nuevo título de la mano de Miguel Ángel Russo, este viernes, cuando enfrente a River Plate en el marco del Trofeo de Campeones. El Canalla asume el compromiso como campeón de la Copa de la Liga, que ahora pasará a ser considerada liga nacional, mientras que el Millonario lo hará por ser ganador de la anterior Liga Profesional, para dirimir el equipo del año.

El entrenador del equipo rosarino, en medio de los festejos en el Madre de Ciudades por la obtención del ansiado título, ya había advertido a los jugadores sobre la necesidad de celebrar rápido y "seguir", como suele expresar para mantener el espíritu competitivo. Esta vez, brindó una conferencia de prensa previa dejando en claro cómo vio a su plantel en los últimos entrenamientos: "Los jugadores están tranquilos. Acomodándonos y preparándonos para jugar una final, con todo lo que eso significa. Las finales sólo las juegan dos, que quede claro eso. Hay que disfrutarla de la mejor manera”.

Russo va por un nuevo título en Central. (Foto: @RosarioCentral)

“Estamos hablando de esto apenas terminó el partido. Hicimos las cosas de acuerdo a lo que necesitamos. Entrenamos y hablamos mucho, terminando todos los detalles. El rival tiene descanso pero no nos fijamos en eso. Nos fijamos en nosotros”, agregó.

Luego, Russo profundizó en el hecho de que el Millonario no haya competido desde que fue eliminado justamente por el Canalla, en la instancia de semifinales del torneo, y la posibilidad de que eso le genere menos desgaste físico. "River no compitió el fin de semana, nada más. Ninguno tiene ventaja, está entre las reglas y las formas. Yo en eso no me apoyo, el calendario lo da así. No busquemos cosas raras donde no hay. Es River, no nos olvidemos de eso", advirtió.

Finalmente, dejó una serie de definiciones sobre el juego del equipo de Demichelis: "River tiene una forma de jugar que normalmente no la cambia. Esperemos que sea un partido intenso. Todos queremos ganar. Es un rival que siempre respeto mucho. Es muy simple, esto es una final y las finales son todas iguales: las querés ganar. Nadie se relaja".