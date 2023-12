Gaby Milito reveló la enfermedad que le detectaron tras renunciar como DT de Independiente: “Apareció por estrés”

Desde que dio un paso al costado a su labor de director técnico en Argentinos Juniors, Gabriel Milito se ha convertido en uno de los más codiciados. El DT estuvo en la mira de Juan Román Riquelme, recibió ofertas del exterior y también fue tentado por equipos de la Liga Profesional. En todos los casos, agradeció el interés y rechazó el ofrecimiento.

En las últimas horas el exjugador de Independiente, Zaragoza y Barcelona brindó una entrevista exclusiva a La Nación en la que habló de todo. Entre los diversos temas que tocó, Gaby se refirió al duro momento que le tocó afrontar tras su salida como técnico del Rojo en 2016.

Milito recordó su salida como DT de Independiente en 2016.

A la hora de recordar aquella situación, Milito contó: "Es mucho más estresante ser entrenador. Y tras dejar a Independiente como entrenador, en 2016, a los dos o tres meses no me sentía del todo bien, fui al médico, me hicieron análisis y saltó que era diabético, sin ningún antecedente. Fue una diabetes que apareció por estrés. Es una diabetes tipo 1, totalmente controlada".

Posteriormente, ante los rumores que hablaban de nuevos problemas de salud tras su salida del Bicho, añadió: "Después, estoy sano, sin problemas gracias a Dios, más allá de algunos rumores que estuvieron dando vueltas últimamente. No tengo ninguna enfermedad. Me fui de Argentinos por lo que expliqué: porque estaba muy cansado y sentía que los jugadores necesitaban otra persona adelante. Nada más".

Para finalizar, se refirió a las ofertas que rechazó en el último tiempo. "Tengo ganas de trabajar, pero no tengo la obsesión por trabajar. Tiene que ser un proyecto, como nació lo de Argentinos. Tengo que sentirlo. Por supuesto que tengo ganas de trabajar, pero debe ser algo que realmente me conmueva. Puede ser en la Argentina o afuera, no pasa por ahí", sentenció Milito.