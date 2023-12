El jugador campeón con Gallardo en River que ahora quedó libre en la Segunda División

Luego de no haber podido lograr el ascenso a la Primera División, comenzó un lógico éxodo en el Deportivo Maipú. El primero en dar un paso al costado fue el entrenador, Luis García, y seguirán las salidas. Una que está pronto a concretarse es la de Santiago González al fútbol peruano y otra que ya se concretó es la de Marcelo Larrondo, quien una vez más deberá buscar club.

El anuncio de Maipú.

El ex Rosario Central, por el que River pagó más de tres millones de dólares por su pase, jugó 13 partidos, ingresando desde el banco en 12 de ellos, y no marcó ningún gol. La noticia de su partida la comunicó el club a través de sus redes sociales ya que el vínculo concluye el 31 de diciembre y no será renovado.

En la redes sociales, el delantero escribió: "Quiero agradecer a este grupo, me encontré con gente maravillosa que se merece todo. Compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, Kinesiólogo, médico, utileros, prensa y en especial a toda la gente de Maipú. Su hinchada increíble que nos acompañó durante todo este tiempo! Nos quedó sabor amargo, estuvimos a un paso de poder hacer historia…pero el fútbol te da revancha!! Muchas gracias por este tiempo vivido Cruzados".

La despedida de Larrondo.

Durante su paso por el Millonario, vistió la camiseta también en 13 partidos y nunca terminó de asentarse debido a muchas lesiones musculares que no le permitieron rendir al máximo. Ante esto, el club de Núñez lo cedió a Defensa, regresó, se marchó a Unión La Calera y terminó quedando libre en 2020. Luego jugó en Tigre, O'Higgins, Audax y llegó a Maipú.

Con la banda roja, y dirigido por Marcelo Gallardo, Larrondo ganó dos Copa Argentina (2016 y 2017), la Supercopa Argentina del año 2017, una Recopa Sudamericana (2016) y la Copa Libertadores 2018 jugada en Madrid, ante Boca.