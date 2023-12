La Brujita Verón reveló por qué no fue a la cancha a ver la final de Estudiantes: “Tengo una historia no tan buena en…”

Juan Sebastián Verón habló luego de la consagración de Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina y reveló la particular razón por la que no estuvo presente en la cancha de Lanús. El ídolo del Pincha fue consultado al respecto y dejó en claro que se trató de una cábala, acompañado por un mal recuerdo que vivió tiempo atrás en la Fortaleza Granate.

Mirá el video

"En el proceso (hasta la final) no fui. Tengo una historia no tan buena con la cancha de Lanús. En el 94 nosotros descendimos ahí, no me traía muy buenos recuerdos. Tenía buen pálpito, sentía seguro al equipo porque lo venía siguiendo, hablábamos constantemente. Pero bueno, no era algo que sentía. No había ido nunca, menos iba a ir a una final", explicó entre risas.

La Brujita siguió el partido desde su casa y también confesó que luego de haber levantado el trofeo vio "por primera vez cara a cara" al entrenador del equipo, Eduardo Domínguez. De igual manera disfrutó a pleno la conquista y subió un video donde aparece cantando solo, con el televisor de fondo donde aparecían los jugadores festejando.

El Pincha consiguió la Copa Argentina y además se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo, luego de una final que ganó merecidamente y que tuvo como condimento las despedidas del club del arquero Mariano Andújar y del goleador Mauro Boselli, quien se retirará del fútbol a los 38 años. Así, consiguió su estrella número 15 y por primera vez ganó la Copa Argentina, competencia que siempre le resultó esquiva, y en el mismo escenario que lo vio descender en 1994.

La celebración por el título de campeón de la Copa Argentina con el festejo de sus hinchas se extendió toda la madrugada y se trasladó al Palacio Municipal de la capital bonaerense, en donde el plantel pudo saludar a los fanáticos desde el balcón.