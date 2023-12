Fuego cruzado: La Brujita Verón criticó el formato de la Liga, el tesorero de la AFA lo cruzó fuerte y Chiqui Tapia se "sumó"

Luego de la coronación de Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina, tras vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0, Juan Sebastián Verón brindó una entrevista televisiva y contó toda su alegría por el título del club del que es vicepresidente. Sin embargo, se tomó licencia para hablar de la organización del fútbol argentino y recibió una cruda respuesta por parte de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. A su vez, Chiqui Tapia también se sumó a la polémica.

"Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato. Y estas idas y vueltas, y contratiempos, no podemos estar esperando una semana antes de jugar una final y no sabés el horario o dónde vas a jugar. Ese tipo de cosas habla de lo que vos también mostrás para afuera", comenzó explicando Verón en Dale al medio, programa que se emite por TyC Sports.

"Nosotros nos aferramos a que el fútbol argentino saca jugadores, pero también hay que tratar de darle las mejores condiciones. No solo a los jugadores, también a la gente que trabaja en los clubes. Llevar un campeonato de casi 30 equipos es una locura que no existe en ningún lado. Es una falacia por más que me digan que es divino, hermoso y competitivo", continuó el vice de Estudiantes.

Tal como lo había hecho a principios de semana, cuando Jorge Brito manifestó su disgusto con el modelo de torneos que se realizan en el fútbol argentino, Toviggino volvió a salir al cruce a través X (antes Twitter) y escribió: “'Bullshit' ("una mierda"), mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto. Cuando la Selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y si no mandás a algún “simulador” de los tantos que tenés. ¡¡A laburar!! En Fin”.

Otro dirigente que se expresó en X fue Eduardo Spinosa, presidente de Banfield, que citó el tuit de Toviggino y realizó un hilo de respuestas. En su primera interacción expuso: “Adhiero. Y no somos 30, sino 28. Y si hay que ser 30, Banfield acompañará. Los que trabajamos por el fútbol argentino sabemos por qué hoy, por unanimidad, elegimos ser 28. Quizás hay un CE paralelo que desconozco. Me enseñaron que los debates se dan cara a cara y no en los medios”.

Lo más llamativo de este fuego cruzado es que tanto el tuit de Toviggino como todo el hilo de Spinosa fueron reposteados por Claudio Tapia, presidente de la AFA, que decidió no quedarse al margen y tirar una clara señal de que no coincide para nada con los dichos de Verón.