Matías Rojas reveló por qué no aceptó jugar en Boca: “Es un club extraordinario, pero…”

En medio de la conferencia de prensa con la que Inter Miami presentó a Matías Rojas, el futbolista paraguayo que jugará con Lionel Messi, explicó el motivo por el que no aceptó jugar en Boca.

El volante de 28 años contó que existió un acercamiento del mánager del jugador al Xeneize: "Boca creo que se acercó a mi representante. Es un club extraordinario como todo el mundo sabe, pero yo estaba ya planeando mi carrera para otro lado".

Rojas es nuevo jugador del Inter Miami.

"Cuando apareció la oportunidad en marzo fue algo chocante para nosotros familiarmente con mis viejos, por lo que generan los jugadores que están acá, por el profe que marcó mucho a nuestra selección en Paraguay. No lo dudamos desde ningún momento, y queríamos hacer ese pasito para poder cerrar y estar acá", reveló emocionado el ex Racing.

Luego, recordó su paso por la Academia y por el Timao: "Tuve una salida muy emotiva de Racing. Fueron cuatro años espectaculares. Quedamos fascinados con la institución. Fue muy emotivo. Agradecido cien por ciento siempre por la oportunidad. Con Corinthians lo mismo. No tengo nada que decir, solamente agradecer, me hizo crecer, disfrutar del fútbol, aprender un nuevo idioma que soy un apasionado de los idiomas y me llevé varios amigos, así que solo agradecimientos".

Por último, Rojas se refirió a Lionel Messi, que será su nuevo compañero y ya en los entrenamientos mostraron que podrían asociarse de gran manera: "Es un ganador nato. Lo que me pude percatar estos días es que quiere ganar en todo lo que se hace día a día. Y eso es un ejemplo desde la acción para todos nosotros, nos lleva al máximo y creo que es espectacular para el equipo".

El debut del mediocampista podría darse como visitante ante New England este sábado a las 20.30 horas, en lo que será una nueva fecha de la MLS, que tendrá a Leo y a Luis Suárez como titulares en el equipo que dirige el Tata Martino.