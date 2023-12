Rumor bomba en Brasil sobre el futuro de Edinson Cavani: ¿se va de Boca?

Fueron muchas las idas y vueltas previas a la llegada de Edinson Cavani a Boca. El futbolista confesó su admiración por el club pero su deseo de continuar en Europa relegó su llegada hasta mediados de este año cuando las charlas con Juan Román Riquelme dieron fruto. Sin embargo y a pesar de todo ese esfuerzo de ambas partes, el utuguayo podría salir del club.

Esto se puso en duda luego de que desde Brasil surgiera una información en relación a Gremio y su deseo de contratar a Cavani, con el objetivo de reemplazar a su excompañero de Selección, Luis Suarez, quien dejó el equipo tras anotar 17 tantos en la temporada.

Parece que a Gremio le gustan los delanteros uruguayos y el nombre de Cavani fue ofrecido al club y su entrenador Renato Portaluppi, según informó este miércoles el medio especializado brasilero Globo Esporte. Sin embargo, el mismo sitio también informó que el equipo de Porto Alegre no sería al único al cual fue ofrecido.

Cavani marcó tres goles en 17 partidos en Boca. (Foto: archivo)

Mientras tanto, Edinson Cavani se encuentra de vacaciones en el campo de El Salto, Uruguay. Tiene contrato con Boca hasta finales de 2024, aunque lo que suceda en las próximas elecciones, si gana la oposición de Boca, podrían resultar determinantes de cara a su futuro, debido a que la llegada tiene un fuerte vínculo con la gestión de Riquelme.

No es la primera vez que Gremio se muestra interesado en el futbolista. En 2020, antes de que llegue a Manchester United, lo sondeó pero no tuvo éxito. Ahora lo analiza como alternativa y la cuestión salarial no parece impedimento. Eso sí, tiene otras alternativas según el medio brasilero, ya que suenan también los argentinos Rogelio Funes Mori, de Monterrey, y Lautaro Díaz, de Independiente del Valle en Ecuador.