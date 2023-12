La advertencia de Francescoli al Diablito Echeverri por la renovación del contrato en River: "Debe reflexionar acerca de..."

River todavía tiene una final por delante, el 22 de diciembre por el Trofeo de Campeones, que podría darle un nuevo título en el primer año de gestión del DT Martín Demichelis. Sin embargo y aunque la cabeza esté puesta en ese compromiso, el plantel 2024 ya empieza a delinearse.

Quizás el principal responsable del armado, junto con el DT, es Enzo Francescoli, quien este miércoles habló y dejó varias definiciones sobre las próximas incorporaciones y algunas bajas sensibles que pueden darse. En diálogo con ESPN, se refirió a la renovación del contrato con la principal joya de las inferiores del club, el volante Claudio "Diablito" Echeverri, de apenas cuatro partidos en primera y vínculo hasta diciembre del 2024.

Echeverri tiene contrato en River hasta diciembre del 2024.

Ante la posibilidad de que no quiera extender el vínculo para marcharse libre, Francescoli lanzó una particular advertencia: "Estamos tratando de renovarle el contrato. Él mismo debe reflexionar acerca de que los últimos jugadores que han hecho no solo un gran paso por River y han entrado en Europa casi como por su casa fueron Julián (Álvarez), Enzo (Fernández) y Beltrán, jugadores que fueron a un ritmo tranquilo".

Luego, reconoció: "¿Se puede ir hoy? Obvio, las condiciones las tiene y todos lo saben, se ha visto en el Mundial (Sub 17). Pero él debe estar tranquilo de que si River algo ha hecho bien fue cuidar a los jóvenes y hacerlos crecer. Claudio es un jugador maravilloso, como Ruberto, Subiabre... Deben tener un camino en el club con tranquilidad".

La idea es renovarle el contrato para, también, modificar la cláusula de rescisión que hoy es de 25 millones de euros. La idea es extenderla para blindarlo de una posible salida por menos dinero.