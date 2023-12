Qué le dijo Miguel Ángel Russo a Demichelis al oído tras eliminar a River: “Tenés un…”

El último sábado, Rosario Central dejó sin final de Copa de la Liga a River y revivió algunas rispideces entre los hinchas y Martín Demichelis. Luego de la derrota, el DT volvió a ser muy criticado por algunas decisiones en el armado del equipo y los cambios durante el encuentro. Sin embargo, Miguel Ángel Russo reveló que le mostró su apoyo tras el último penal fallado por Manuel Lanzini.

En diálogo con TyC Sports, el entrenador canalla fue consultado por el diálogo que tuvo con su par del Millonario, que volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras la tercera eliminación directa en 2023: "Me saludó, me felicitó y yo le dije que tenía un gran equipo", sostuvo el ex Boca.

Luego, Russo, que se vio visiblemente emocionado tras clasificar a Central a la definición por el título, aseguró que también le dejó un consejo a Demichelis: "Le dije que esto es así, que él recién empieza. Hay que seguir luchando, como todo en la vida", afirmó.

Una vez concretada la victoria canalla, el DT auriazul festejó tímidamente con sus jugadores y fue directamente a saludar a su joven colega, que sufrió una nueva decepción en su primer año como entrenador de River.