La fuerte advertencia de un ídolo de Boca sobre Riquelme y las elecciones: "Si no gana Román, yo..."

La Cámara Civil ratificó las elecciones en Boca, al revocar la medida cautelar que dictó la jueza Alejandra Abrevaya para que sean suspendidas, en el marco de una denuncia por supuestas irregularidades en el padrón electoral que realizó la oposición liderada por Macri e Ibarra.

De esta manera, toda la expectativa se trasladó a lo que va a pasar el próximo domingo 17 de diciembre, cuando las puertas de la Bombonera se abran para elegir la Comisión Directiva que va a gestionar el club por los próximos 4 años. El oficialismo liderado por Juan Román Riquelme busca retener ese privilegio en las urnas y sostener así toda la estructura deportiva que construyó en los últimos cuatro años.

Riquelme intentará retener la gestión de Boca. (Foto: Archivo)

Dentro de esa estructura aparece el nombre de Blas Giunta, un ídolo como jugador del club que ejerce el cargo de coordinador de Inferiores. Un nombre fuerte en Boca Predio que se mostró preocupado por un posible regreso de Macri al club. A tal punto que este martes reconoció en una entrevista: "Si no gana Román, yo me voy. Con estos tipos estuve 20 años sin poder entrar a la cancha. Estar en la Bombonera me hace sentir como que volví a jugar".

Sobre su mala relación con Macri y el agradecimiento a Riquelme por su retorno, reconoció: "Yo volví a sentirme vivo desde que estoy adentro del club nuevamente y eso se lo debo toda la vida a Román. Estuve más de 20 años afuera del club por culpa de esta gente que quiere volver a meterse en Boca nuevamente. Esperemos que se pueda votar este fin de semana y disfrutemos una jornada hermosa el domingo”.

Blas Giunta y Riquelme en el banderazo. (Foto: Archivo)

Finalmente, en diálogo con Boca Pasión Total, habló sobre su amigo y compañero de equipo de trabajo y sobre cómo lo ve de cara a las elecciones: Román está tranquilo, siempre con la verdad por delante y ahora feliz por la resolución de la Justicia. Lo que más quería era poder votar este año"