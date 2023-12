La postura de la dirigencia de River con Demichelis, cuestionado por los hinchas tras la eliminación

La eliminación de River en la Copa de la Liga fue otro duro golpe, sobre todo, para Martín Demichelis. Si bien su equipo mereció mejor suerte ante Central, lo que sucedió en la definición por penales puso nuevamente al entrenador en el ojo de la tormenta, aunque DT haya dicho post partido que se siente con "la fortaleza para pararme enfrente del grupo y hacer los entrenamientos".

"Si dos de ustedes en cinco minutos me han hecho esa pregunta es que está eso instalado. No me subí al escalón del éxito cuando habíamos ganado ni me confundía para perder mis ideales, mi humildad y mis raíces porque se de donde vengo... No leo, soy inmensamente feliz y lo seré hasta el último día que sea el entrenador de River", agregó con firmeza.

River todavía puede levantar una copa más en 2023.

La pregunta recurrente que se hace el mundo River es saber qué piensan los dirigentes, y el pensamiento va de la mano con lo que dijo el entrenador. Desde Jorge Brito hasta Enzo Francescoli dieron señales de que no piensa en interrumpir su contrato, que finaliza en diciembre de 2025.

Eso sí, desde el nuevo año el margen de error se achicará y los resultados terminarán de marcar su paso por el club. Ganar de visitante, competir hasta el final en todos los torneos que afronte y no fallar en momentos puntuales será fundamental para que su futuro no se termine antes de tiempo.

En resumen, la continuidad de Demichelis en el arranque del 2024 está asegurada, así como también es un hecho que la vara empieza a elevarse y se le exigirá, tanto interna como externamente, un River mejorado. El Trofeo de Campeones, la pretemporada y el mercado de pases serán los pasos que le siguen a un ciclo que fue de menor a mayor e intentará reconvertirse.