La incréible promesa de Momo Benavides a los jugadores de Platense para motivarlos de cara a la final: "Al MVP le pago..."

Platense bajó a Godoy Cruz en la emocionante tanda de penales de la semifinal y disputará la histórica final de la Copa de la Liga ante Rosario Central, claramente uno de los mejores momentos institucionales de un club que merodeó la mayoría de los años de su existencia en las categorías del ascenso.

La ilusión de los hinchas es enorme y los más reconocidos no ocultan su expectativa por un título. Momo Benavides, el reconocido streamer, es uno de ellos. Además de reconocer su fanatismo, en las redes se suele mostrar con la indumentaria, yendo al estadio a ver los partidos y sufriendo por su equipo.

Solo le digo una cosa a los jugadores de Platense: Al MVP del partido, si salimos campeones, le pago el viaje a Europa.

Esa es mi promesa, yo la dejo picando… — Momo Tito Calderon (@momorelojero) December 11, 2023

Como el streamer estaba de viaje por Europa cuando Platense y Godoy Cruz deliberaban ese lugar en la gran final, no pudo disfrutar el partido desde el Estadio único de San Nicolás, pero si lo vivió en las redes. Finalizado el encuentro, publicó en la red social X: "Una sola palabra a todo Platense: gracias. No por los ascensos, no por el camino, no por ser el segundo presupuesto más bajo y jugar una final, no por hacer historia. Gracias por dejarme soñar una vez mas. Platense sos el amor de mi vida y vivirlo con vos es todo lo que necesito"

Ahora, desde Amsterdam, utilizó la misma red social para hacer una jugosa promesa a los jugadores del equipo de Martín Palermo, a modo de motivación. "Solo le digo una cosa a los jugadores de Platense: al MVP del partido, si salimos campeones, le pago el viaje a Europa. Esa es mi promesa, yo la dejo picando", escribió.

Desde que llegaste y te presentamos en stream confíe en vos y nunca me defraudaste, fuiste mi ídolo en la cancha y sos mi ídolo como DT ahora.

Gracias por todo Marteeeeeee!!! pic.twitter.com/868mFY4Jii — Momo Tito Calderon (@momorelojero) December 9, 2023

A propósito de Palermo, Momo también le dedicó unas palabras: "Desde que llegaste y te presentamos en stream confíe en vos y nunca me defraudaste, fuiste mi ídolo en la cancha y sos mi ídolo como DT ahora. Gracias por todo".