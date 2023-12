Gallardo reveló el profundo motivo por el que decidió tomarse un año sabático tras su partida de River

El ciclo de Marcelo Gallardo en River fue un caso atípico para los tiempos que corren en el fútbol argentino. El Muñeco estuvo al mando del Millonario por 8 años y medio, tiempo en el que consiguió obtener 14 títulos. Su presente lo tiene lejos de Núñez, dado que desde hace menos de un mes asumió como entrenador del Al-Ittihad de Arabia Saudita. Sin embargo, en el medio, el DT estuvo casi un año sin trabajar y ahora reveló los motivos.

Su etapa en River fue muy exitosa, de eso no hay dudas. De todas formas, la exigencia que lo llevó a intentar superarse año tras año le terminó pasando factura y un parate fue necesario. “Principalmente me dio salud. Cuando estás embarcado en el día y día y en la rutina de la exigencia permanente, uno no se da cuenta y te va llevando”, consideró Gallardo.

Yendo estrictamente a los motivos explicó: “Uno se mira al espejo y dice: ‘¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en este cuerpo y en esta cara?’. Como estamos en la rutina permanentemente no nos detenemos a pensar qué nos pasa internamente”.

Gallardo eligió Al-Ittihad para volver a dirigir. (Foto:archivo)

Durante 2023, el exentrenador de River pudo disfrutar de momentos familiares, de vacaciones para distenderse o de jugar al paddle, deporte al que estuvo muy relacionado. “Me veo mejor. Me siento bien, contento y con ganas de volver a trabajar. Disfruté de cosas normales de la vida y salí de la rutina de exigencia permanente que era estar al mando de una gestión deportiva en River”, expresó en una charla con FIFA. Y finalizó: “Descubrí que también hay momentos en los que hay que parar para poder mirar y pensar”.

Desde su llegada a Al-Ittihad, el Muñeco dirigió cinco partidos, donde consiguió tres victorias, un empate y una derrota. Además, este martes debutará en el Mundial de Clubes ante el Auckland City, por la primera ronda de la competencia.