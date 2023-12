El palito de Toto Pozzo a Carlos Tevez tras su salida de Independiente: "No me sentía cómodo, él..."

Carlos Tevez llegó a un acuerdo con la Comisión Directiva de Independiente y renovará su contrato por los próximos tres años. Tras llegar a buen puerto en cuanto a su vínculo con la institución, el director técnico pasó la escoba y dio a conocer los nombres de los jugadores que no continuarán en el club.

Uno de los que no seguirá en la institución de Avellaneda es Tomás Pozzo. El futbolista de 23 años, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados a principio de año, no logró tener la continuidad deseada y armó las valijas. Durante la jornada del jueves firmó su contrato con Godoy Cruz, equipo que le compró el 70% del pase en 1.000.000 de dólares.

Pozzo firmó su contrato con Godoy Cruz, quien le compró el 70% del pase. (Foto: Instagram @totopozzo35)

A la hora de referirse al diálogo que mantuvo con Carlos Tevez antes de tomar la decisión de emigrar de Independiente, contó: "No me sentía cómodo, necesitaba un cambio de aire, yo sentía que estaba para jugar y él no. Tuve una charla con él y en ningún momento se levantó el tono de voz ni hablamos de vos, fue respetuoso".

Además, en su diálogo con DS Radio, Toto Pozzo reveló que esperaba emigrar debido a los pocos minutos que sumó en el año: "Yo creo que mi salida iba a ser inminente porque en enero me habían intentado vender, después hubo un inconveniente con Italia, que no se pusieron de acuerdo con los números y se terminó cayendo".

Para finalizar, el ahora mediocampista de Godoy Cruz, sentenció: "Yo le pregunté qué creía que me faltaba porque yo sinceramente en Reserva no quería jugar más, sentía que el ritmo que necesitaba para jugar en primera ya lo tenía y ahí fue cuando él después de esa charla decidió bajarme definitivamente. Decidí por tres partidos no jugar, fue en conjunto con el técnico de Reserva que decidió cuidarme, y para no sacarle el lugar a los chicos que la vienen peleando para estar en Primera"