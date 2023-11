Eduardo Sacheri criticó la cargada de Independiente a Boca por no ganar la Séptima: “Ese mensaje no me parece buena idea”

Boca perdió la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y no pudo alcanzar el tan ansiado sueño de la séptima, una obsesión que cada día toma más relevancia para la institución. Casi tanto como el equipo brasilero, la derrota xeneize fue celebrada por el mundo Independiente, club que si llegó a los 7 títulos continentales y se erige como el más ganador de la competencia desde hace casi cuatro décadas.

La discusión por quién es el "Rey de Copas" se metió de lleno no solo en el Maracaná, sino también en Tucumán, donde Independiente jugó y ganó ante Atlético ni bien finalizó el encuentro de Boca ante Fluminense. En la previa y durante el encuentro, las redes del equipo de Avellaneda reaccionaron con chicanas para con Boca por la derrota.

Bueno, ahora si juega el Rey de Copas#TodoRojo uD83DuDD34 pic.twitter.com/qCVWfHUjDM — C. A. Independiente (@Independiente) November 4, 2023

En la publicación que anunciaba la alineación titular del equipo de Carlos Tevez (justamente uno de los ganadores de Libertadores con Boca), se puede ver una foto de Federico Mancuello haciendo el mismo festejo que Germán Cano y en el detalle del posteo se lee: "Bueno, ahora sí juega el Rey de Copas".

Luego se produjo una segunda gastada que tuvo como excusa el segundo tanto,de Alexis Canelo. La cuenta oficial subió el video de la jugada y lo describió: "Buena definición de Canelo, le pongo un 7/7".

Las reacciones de los hinchas de Independiente a esta serie de tuits no fue homogénea. Hay quienes se atrevieron a subirse a la ola de festejos y gastadas y otros decidieron recriminar a la dirigencia por el presente del equipo, cercano a la lucha por el descenso (se salvó definitivamente con esta victoria) y alejado de aquellos años de gloria de la década del 70'. Uno de ellos fue el periodista Eduardo Sacheri, quien utilizó la misma red social para dar su descargo.

Sacheri es socio de Independiente y ha recibido reconocimientos del club. Foto: Independiente.

"No me parece buena idea ese mensaje. Independiente tiene mucho que mejorar, mucho que rehacer, mucho que volver a aprender. Con seriedad y humildad afuera del césped. Con calidad y buen juego adentro de la cancha. Un mensaje así no me parece el camino adecuado", señaló.

Luego, Sacheri borró su tuit y explicó su decisión: "Tengo tan poco manejo de redes que ni siquiera sabía que mi respuesta podía ser leída por otras personas, además del emisor. No pretendo polemizar con nadie, así que ahí lo borro. No me interesa pontificar sobre ningún tema, y mucho menos sobre el club. Buenas noches".