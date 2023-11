La marea Xeneize en el Maracaná: 12 fotos de los hinchas de Boca Juniors en la final ante Fluminense

A pocas horas de que Boca y Fluminense se encuentren cara a cara para definir qué equipo se quedará con la Copa Libertadores de este año el mítico estadio Maracaná comenzó a tomar color con la llegada de los primeros hinchas a las inmediaciones del estadio.



El cielo por ahora no quiere ser participe de la fiesta, esta nublado y por momentos con amenaza de algún chaparrón, después de una noche carioca donde los rayos y los truenos fueron los grandes protagonistas.



La buena para los futbolistas de Jorge Almirón es que no hace tanto calor y a la hora del encuentro se estima que la temperatura será de 30 grados, que no es tanto en comparación a las temperaturas que se vivieron durante la semana en la "ciudad maravillosa".



Por la tormenta nocturna muchos hinchas de Boca Juniors no pudieron viajar desde el Aeropuerto de San Pablo donde están hospedados a Río, y recién llegarán sobre la hora del partido.

De los miles que ya están presentes -se calcula cerca de 80.000 hinchas, otros hablan de 100.000- solo podrán entrar al estadio cerca de 30.000, entre sector popular y platea, y ya comenzaron a reunirse en la puerta de los hoteles y en la zona de Copacabana para tratar de llegar todos juntos y evitar cualquier incidente con la gente del "Flu".



Entretanto, las decenas de miles de hinchas de Boca Juniors que no ingresarán el Maracaná para la final se quedaron sin un espacio común para alentar al equipo, por decisión de las autoridades policiales de Río de Janeiro.



Sin duda que es la movilización de hinchas argentinos más importante después de la de final que la Argentina perdió con Alemania (1-0) en el Mundial de Brasil 2014.

