Qué dijo Placente de las lamentables críticas en redes al arquero de la Sub 17: "Que la gente no se olvide de..."

La Selección argentina Sub 17 no pudo ante Alemania y fue eliminada en las semifinales del Mundial de la categoría, disputado en Indonesia. El encuentro terminó en un parejo 3-3 que se desempató en la tanda de penales. El arquero Jeremías Florentín no tuvo un gran partido, con responsabilidad en dos goles, fue reemplazado antes de los penales y pasó un muy mal momento en las redes sociales.

En su perfil oficial de Instagram empezaron a replicarse mensajes repudiables, insultándolo y criticándolo por su desempeño en el campo, lo que motivó a que el propio futbolista desactivara los comentarios en sus publicaciones.

Jerónimo Florentín. (Foto:Instagram)

La decisión generó una ola de indignación para con los críticos y de respaldo para el joven arquero, que recibió el apoyo de jugadores de la Selección mayor y otros reconocidos arqueros como el Pato Fillol. Su entrenador Diego Placente también le dedicó unas palabras de apoyo. "Estuvo bueno que lo de Jeremías y los posteos se hiciera visible", señaló.

"Que la gente no se olvide de que son chicos de 16 y 17 años", agregó, en diálogo con TyC Sports. "Este es el momento en el que se pueden equivocar. Él se tiene que equivocar para aprender. No se olviden que son chicos y todo les afecta", sentenció.

Luego, Placente se refirió a los mensajes de apoyo que recibió Florentín tras los insultos: "La verdad es que a Jeremías le escribió mucha gente. Desde lo privado, a personas conocidas, arqueros o gente de la Selección Mayor. Eso estuvo espectacular".

"Atajó en el partido con Japón que era dificilísimo y nos ayudó mucho desde su personalidad. Hizo un gran Mundial", destacó finalmente el entrenador.