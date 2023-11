La llamativa respuesta de Rodrygo sobre su picante choque con Messi en el Maracaná: "No me..."

La victoria de la Selección argentina ante Brasil en el Maracaná quedó opacada por la brutal represión a hinchas albicelestes en la previa y las declaraciones de Lionel Scaloni en el post. Sin embargo, el partido dejó todo lo que se espera de un clásico sudamericano, incluyendo un fuerte cruce entre sus figuras. Una semana después del encuentro, Rodrygo se negó a hablar de su choque con Lionel Messi.

Mirá el video

Este miércoles, el Real Madrid se impuso por 4-2 ante Napoli por la Champions League. El joven delantero brasileño marcó un golazo para el 1-1 parcial, pero una de las preguntas fue sobre su cara a cara con el capitán de los campeones del mundo en Río de Janeiro. Luego de que la Albiceleste regresara al campo de juego, el 10 del Scratch increpó a Messi y Rodrigo De Paul y los habría llamado "cagones" por irse al vestuario y negarse a comenzar el partido por los incidentes.

Más risueño que en el final del clásico sudamericano, Rodrygo se tomó a gracia la pregunta de un periodista en zona mixta: "No, no puedo hablar de eso", respondió de buenas a primeras, incluso antes de que el cronista pueda terminar la consulta.

Ante la repregunta del motivo de su silencio, el brasileño de 21 años bromeó con un asistente del Merengue: "Porque no puedo. El Madrid no me deja. ¿no?", disparó, tirándole la pelota a alguien que pasaba por detrás suyo. Ante la distracción, aprovechó para irse con una sonrisa.