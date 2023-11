El palo de Riquelme a Milei tras su tuit apoyando a Palermo como DT de Boca: “El que es hincha no…”

El vicepresidente y candidato oficialista a las próximas elecciones de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, le envió sus mejores deseos al nuevo presidente electo de Argentina, Javier Milei, y se refirió a los dichos del político sobre que Martín Palermo sea el próximo DT Xeneize si Andrés Ibarra gana las elecciones del próximo fin de semana.

El tuit de Milei sobre el Titán.

"Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera. Si ahora vuelve como DT, me da unas ganas locas de volver", publicó este domingo Milei en su perfil y Román fue filoso: "El que es hincha de Boca no puede cambiar nunca, el que es hincha de tu club no puede cambiar nunca".

Tiempo atrás, Milei había expresado que cuando "Angelici trajo a Riquelme, yo sostenía que eso iba a ser un fracaso, entonces dejé de ser de Boca porque lo trajo en un acto populista". De igual manera, acto seguido, le dejó también un mensaje de buenos augurios para lo que viene: "Yo al señor presidente le deseo mucha suerte, ojalá que haga que nuestro país esté mejor".

Milei se hizo socio de Boca en 1999, en los albores de la era Bianchi. Tuvo un palco a su nombre y viajó a Japón junto a su hermana Karina a alentar al Xeneize en la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid. Además, tiene su propia estrella en el Museo de la Pasión Boquense, ya que fue socio fundador.