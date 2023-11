El futuro de Los Pumas: la decisión final del DT Michael Cheika tras el cuarto puesto en el Mundial de Francia

Se confirmó una muy buena noticia para el rugby argentino. Luego de la gran actuación de Los Pumas en el Mundial, las dudas giraron en torno al futuro de Michael Cheika. El entrenador australiano tenía contrato hasta la finalización del certamen y Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina, anunció que seguirá vinculado al equipo.

"Nosotros le propusimos a Cheika que entrene hasta fin del Mundial y que organice el staff. El cumplió con eso y tiene intenciones de quedarse, entonces ahora estamos analizándolo. Estamos haciendo el mejor esfuerzo para tener la mejor estructura y encarar el próximo Mundial", le dijo al diario Olé. El contrato aún no está firmado ya que restan cerrarse detalles económicos.

De igual manera esto no sería un impedimento para que siga a cargo de un plantel con el que estuvo en contacto desde la finalización del campeonato, otra clara muestra de su intención. En una entrevista con la señal ESPN, Cheika y habló como técnico argentino al decir que "el año que viene empezamos de cero, jugamos los dos primeros partidos con Francia".

"Nunca pensé que iba a cantar el himno de otro país. Acá me siento muy bienvenido, y mi familia también", señaló el coach que debutó el 2 de julio del 2022, cuando en San Salvador de Jujuy, Los Pumas le ganaron a Escocia por 26 a 18. Desde allí a la fecha dirigió en 23 ocasiones, con once victorias y doce derrotas. Marcó 585 tantos a favor y tuvo 633 en contra. Con él en el cargo, el seleccionado nacional apoyó 64 tries y recibió 78.

