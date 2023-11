El fuerte dardo de Andrés Ibarra a Riquelme con referencia Sergio Massa: “Me suena a…”

Luego de los dardos que Juan Román Riquelme lanzó contra la oposición de Boca, Andrés Ibarra estuvo en La Nación + donde respondió los dichos del candidato a presidente del oficialismo y hasta comparó su tour mediático con la 'campaña del miedo' utilizada por Sergio Massa contra Javier Milei.

"Yo veo mucho nerviosismo del otro lado y recurriendo a este tipo de amenazas. Veo una campaña que me suena a lo que vivimos a nivel nacional, una campaña del miedo. Veo la campaña de que si ganamos nosotros, somos los malos de la película. Me suena la campaña del miedo a la de su amigo Sergio Massa" (finalmente perdió con Milei)", expresó el candidato a presidente.

Luego, en diálogo con Eduardo Feinmann, agregó: "Boca fue siempre una sociedad civil y lo seguirá siendo. El club es de los socios y como tal, ganamos 16 títulos en la época dorada y así seguiremos. No está en ninguno de nuestros objetivos y a mí me preocupa al revés, porque su mala gestión nos hizo perder 10 millones de dólares”.

El periodista, además, le consultó sobre la acusación de Riquelme sobre que Boca perdió el patrocinio de la camiseta por no haber traído al delantero de la Selección de Qatar: "Es totalmente mentira. Me consta que es mentira, no tiene nada que ver con ninguna realidad de nada. Por ejemplo, Qatar le ofreció el doble de plata a Boca y lo que suele pasar es que hay algunos jugadores que pueden ser sponsoreados".

"En nuestra gestión fue Takahara por la repercusión en otros mercados, con esos ingresos podés mejorar el plantel, construir el estadio porque te abre un nuevo mercado. Hay una mirada por el desconocimiento. Una cosa es ser el jugador y otra cosa es el ser el dirigente”, cerró.