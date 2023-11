El sincericidio de Tevez tras la eliminación de Independiente ante Talleres: “Desde que estoy acá jugamos…”

Independiente sufrió una dolorosa e inesperada caída en su visita a Córdoba y de esta manera finalizó la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional en el quinto puesto de la Zona A. Como consecuencia el equipo de Avellaneda quedó sin chances de jugar los playoffs del certamen.

Tras el encuentro Carlos Tevez dijo presente en la conferencia de prensa y analizó la actuación de su equipo en el estadio Mario Alberto Kempes, donde cayó por 3-2. El Apache, sin pelos en la lengua, se refirió a la eliminación del Rojo, quien cerró la temporada antes de lo esperado.

"Jugamos el peor partido desde que estoy acá. Todos los procesos tienen estos golpes y este es un equipo que se está formando. Ahora hay que armarse para estar a la altura de lo que es #Independiente"



uD83CuDF99 Carlos Tevez en conferencia de prensa. pic.twitter.com/7xJBP0HcDD — C. A. Independiente (@Independiente) November 26, 2023

Para comenzar, manifestó: “Creo que es normal que los chicos, luego de conseguir un objetivo que teníamos tan claro durante todo el año, se hayan relajado. Puede pasar, pero el primer responsable soy yo porque no pude cambiar esa mentalidad para que los muchachos puedan meterse en el campeonato. Creo que jugamos el peor partido desde que estoy acá. Ahora hay que armarse para estar a la altura de lo que es Independiente“.

“Esto es un proceso, lo dije desde el primer minuto. Y creo que los procesos tienen estos golpes. Es un grupo que se está formando como equipo”, añadió Tevez, quien desde su llegada logró salvar al Rojo del descenso y quedó en las puertas de meterse entre los ocho mejores del certamen.

Para finalizar, el DT de Independiente sentenció: “Nos vamos con bronca, pero sabiendo que dejamos todo adentro de la cancha. Creo que no era el partido para jugar tan mal, pero me parece que el equipo se relajó. No pudo encontrar absolutamente nada de lo que entrenamos y el responsable soy yo. Nunca me subí a ese tren de querer pelear el campeonato porque sé que para pelear el torneo hay que trabajar mínimo un año y yo estoy hace tres meses. Sabia que nos íbamos a quedar corto y pasó eso”.