La particular respuesta de Insua para hablar de su futuro en San Lorenzo: "Queda cerca de mi casa, ¿qué...?"

San Lorenzo no pudo ante Defensa y Justicia y quedó eliminado de la Copa Argentina en la llave de semifinales. De esta manera el Ciclón se quedó en las puertas de pelear por un nuevo título y el próximo lunes disputará su último partido del año, en el que buscará sumar de a tres para intentar llegar a la Copa Libertadores por la Tabla Anual.

Tras el partido Ruben Darío Insua enfrentó los micrófonos y dejó sus sensaciones tras la derrota: "El desarrollo del partido en los 90 minutos fue parejo. Ellos tuvieron dos o tres posibilidades y nosotros también. Se definió por detalles. Cuando tuvimos el dominio amplio del juego, que fue la última media hora, no pudimos generar desequilibrio en el uno contra uno para abrir una defensa que se defendió muy bien".

El DT de San Lorenzo tiene contrato hasta finales del mes de diciembre y a esta altura no hay noticias sobre su futuro. "Hasta hoy estaba pensando en este partido y desde ahora en el partido del lunes. A partir del lunes veremos. Tengo la cabeza puesta en la parte estrictamente deportiva que es lo que a mí me atañe", respondió.

Ante su respuesta, un periodista le consultó sobre las posibilidades de comenzar con una nueva pretemporada en 2024: "¿Tus energías están para estar el 2 de enero en Ciudad Deportiva?". Tras esto, utilizando el humor a la hora de responder, añadió: "Sí, queda cerca de mi casa. ¿Qué energía tengo que tener? Vivo a diez minutos de ahí".

"Vamos a ver el lunes. Tenemos que jugar un partido en el que si sumamos de a tres seguramente eso garantizará nuestra participación en la Copa Libertadores. Ya veremos... yo voy para el lado deportivo. Después lo que pasa en las elecciones del club es otro ámbito, es un tema político del cual yo a ese mundo no pertenezco. No tengo mucho para decir, no puedo evacuar sus inquietudes", sentenció Insua.