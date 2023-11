El sorpresivo cambio que probó Herrón en Boca para enfrentar a Estudiantes

Este miércoles Boca disputará un duelo clave para su futuro. En el estadio Mario Alberto Kempes el Xeneize se verá las caras ante Estudiantes de La Plata en el marco de una de las semifinales de la Copa Argentina. El elenco de la Ribera buscará conquistar el torneo para obtener de esta manera el pasaje directo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Este martes Mariano Herrón dispuso de la última práctica previa al viaje de la delegación y sorprendió a la hora de parar un once dentro del campo de juego. El director técnico interino incluyó no solamente modificación de nombres, si no que también modificará el esquema.

Los cambios se vieron en el mediocampo. Allí el DT de Boca decidió que Cristian Medina, a quien reemplazó en el entretiempo del partido ante Newell's, saliera del equipo. En este contexto formó un rombo en mitad de cancha con Equi Fernández más retrasado, Pol Fernández y Valentín Barco de internos y Ezequiel Bullaude haciendo las veces de enganche.

En cuanto a la ofensiva, Herrón confirmó la dupla de ataque que utilizará para buscar la final de la Copa Argentina. Ante la baja de Edinson Cavani, quien se desgarró el recto anterior izquierdo, el entrenador ratificó a Lucas Janson como el acompañante de Miguel Merentiel.

De esta manera el técnico de Boca buscará quedar a un paso del certamen continental con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco; Ezequiel Bullaude; Lucas Janson y Miguel Merentiel.