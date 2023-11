Alan Velasco reveló la insólita frase con la que buscó descolocar a Messi en pleno partido de la MLS: “Leo, ¿te…?”

A lo largo de la primera temporada de Lionel Messi con Inter Miami en la MLS, todos los futbolistas argentinos que militan en esa liga aprovecharon cada posibilidad para hablar con el astro o cambiar su camiseta. Entre ellos, el jugador de FC Dallas, Alan Velasco, que reveló un curioso detalle que hasta ahora era un secreto.

"Un día antes del partido estuve con una persona que lo conoce de la infancia. Me dice: 'Amigo, le tenés que decir la dirección de la casa de su infancia en Rosario'. Le dije: 'Ok, pero no me la voy a acordar'. Agarré y me la puse acá (se señala la mano)", recordó en el stream de La Previa del Rojo.

Donde, además, agregó: "Fijate que en el video, apenas está por arrancar me acerco, le digo gracias por todo, vuelvo y miro... Y cuando vuelvo, le digo 'Leo, ¿te acordás de esta dirección? Y ahí se empieza a reír, como diciendo '¿cómo sabe?'". Tras el encuentro, tanto él como Facundo Quignon, ambos querían la "10" y Alan se adelantó.

"Cuando termina el partido la iba a cambiar primero un compañero y me acuerdo que justo él estaba saludando a compañeros, y había uno del cuerpo técnico, lo encaré y le digo ‘che decile que me dé la camiseta’. Entonces los primerié a todos. Fue una experiencia inolvidable", expresó.

Para cerrar, contó cómo vivió aquel partido en el que finalizó 4-4 (ganó Inter en los penales) y con ambos siendo figura: "Si bien no pudimos ganar que era lo que queríamos, para mi y para mis otros compañeros argentinos, enfrentar a Messi, nuestro ídolo de la infancia, adolescencia y para el resto de la vida fue algo muy lindo. Por suerte me pudo dar la camiseta".