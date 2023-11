La actitud de la dirigencia de Independiente que le cayó mal a Carlos Tevez

Mientras negocia su continuidad como entrenador de Independiente, se filtró que hubo una situación que molestó mucho a Carlos Tevez aunque eso no pone en peligro la renovación de su contrato. Según informó el diario Olé, luego del partido ante Atlético Tucumán los directivos del club tuvieron una actitud que no cayó muy bien.

Es que, minutos antes de ese partido, celebraron que Boca Juniors haya perdido la final de la Copa Libertadores pero luego de la victoria ante el Decano, que significó salvar la categoría, ninguno fue al vestuario para festejar el objetivo con el plantel. En ese momento el reclamo quedó en la intimidad, pero tras el empate con Banfield, Carlitos explotó.

Tevez se molestó con algunos directivos de Independiente.

"Me molesta el murmullo, me molesta que no se los banque a los chicos. Por ellos Independiente ya no está peleando el maldito descenso. Hay que reconocer más el esfuerzo de los jugadores. Estoy caliente por ese tema", comentó y agregó: "Estoy enojado. Cuando me senté la primera vez acá se hablaba sólo del descenso. Hoy estamos peleando por entrar entre los cuatro”.

No obstante, la molestia ha quedado en el pasado. La reciente reunión entre el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, y Ruocco, representante de Carlos Tevez, fue altamente positiva. El Apache tiene contrato vigente hasta mediados de 2024 y la directiva le propondrá extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2026.

A pesar de que inicialmente Tevez recibió un salario básico y distribuye la mayoría de sus ingresos entre los miembros de su cuerpo técnico, el club le ofrecerá un aumento. Ya se han explorado sus expectativas salariales y, aunque aún se deben ajustar algunos detalles financieros, las cifras están cerca de concretarse.