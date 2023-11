La tajante respuesta de Scaloni sobre la polémica por el Balón de Oro a Messi: “Los que lo discuten imagino que es porque quieren…”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa antes de enfrentar este jueves a Uruguay por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ella se refirió a Lionel Messi y la polémica por la entrega del Balón de Oro.

En un primer momento, fue consultado por qué se siente dirigir a los mejores jugadores del mundo en su puesto, en referencia no solo a Messi por su Balón de Oro sino también a Dibu Martínez por la entrega del Trofeo Yashin. "Leo siempre fue el mejor y ahora se sumó Emiliano y estamos muy contentos. Es un chico muy querido por todos nosotros. Es indudable todo lo que les dio a los argentinos y estamos agradecidos. Es un placer", señaló.

Scaloni y Messi.

Sin embargo, luego se refirió de manera más específica a las críticas por la entrega del reconocimiento a Messi. "Los que lo discuten imagino que es porque quieren debatir un poco. Porque no creo que tenga debate. Yo no lo entiendo. Creo que es un poco por el debate, porque si todo el mundo diría que es el mejor no habría debate. Está comprobado que es por eso. También hay que ver desde dónde vienen las críticas", expresó.

Luego, cerró de manera contundente: "Lo importante es que lo tiene (al Balón de Oro) y ya está".