Tagliafico dio la clave que se necesita para que Messi llegue a jugar el Mundial 2026: "Podrá estirarla si..."

El futuro de Lionel Messi en la Selección argentina es una incógnita. Hasta el momento, el capitán de los campeones del mundo siempre se mostró alejado de la idea de disputar el Mundial 2026, No obstante, el sueño de los hinchas y de sus propios compañeros de contar con el 10 en la defensa del título sigue en pie y Nicolás Tagliafico "reveló" la clave para convencerlo de disputar su sexta Copa del Mundo.

Los partidos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias están a la vuelta de la esquina y la Scaloneta buscará seguir con su paso perfecto. Antes de los dos clásicos, el lateral izquierdo dio una entrevista con La Nación y dio su mirada acerca de lo que puede ser el cierre de la relación entre Leo y la Albiceleste: "¿Sabés cuál es la clave para que siga? Ganar la Copa América del año que viene", disparó sin tapujos.

Tagliafico, una fija en el ciclo Scaloni.

Luego, el defensor del Lyon de Francia agregó: "Si la ganamos, yo creo que podrá estirar un poquito más la cosa. Si no ganábamos el Mundial de Qatar, él se iba. Pero lo logró y quiere disfrutar". Este también fue el caso de Ángel Di María, quien había asegurado que 2022 sería su último torneo con la Selección argentina y, finalmente, vestirá los colores del país hasta el final de la Copa América 2024.

"Si vamos a Estados Unidos y ganamos la Copa América, va a tener ganas de seguir… Hay que tratar de estirar el mayor tiempo posible esta racha, esta manera de jugar y este período de disfrute que vivimos en la selección. Si conseguimos la Copa América, estoy convencido de que será un anzuelo para lograr la continuidad de Leo”, insistió Tagliafico, pieza clave del plantel campeón de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial.

Lautaro, Messi, Tagliafico y Otamendi festejan un penal en Qatar 2022.

Finalmente, el ex Independiente resaltó la importancia que tiene Messi como líder de la Scaloneta, que no piensa levantar el pie del acelerador: "El capitán es el símbolo de la Selección, el diferente. Mirá el ejemplo de los últimos partidos; no le tocó jugar tanto y, sin embargo, igual se notó su presencia en todo. Es clave que nosotros sepamos cuándo debemos aprovecharlo, cuando darle su descanso. De su jerarquía sería ridículo que comente algo más, pero de su calidad humana debo decir que es excepcional por todo lo que irradia. Porque entre nosotros Leo es uno más, es un tipo que quiere seguir disfrutando de la selección, que quiere seguir demostrando lo que es… Pero a la vez, es Messi. A mí no dejan de parecerme increíble su compromiso y su obsesión de ir por más", concluyó.