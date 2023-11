Luis Suárez reveló qué le dijo Messi tras ser citado por Bielsa a la Selección de Uruguay: “Hablamos y él…”

Y un día, Luis Suárez volvió a la Selección de Uruguay. El delantero del Gremio brasilero fue convocado por el entrenador Marcelo Bielsa para la doble fecha de Eliminatorias a disputar ante Argentina y Bolivia. De esta manera, se pondrá la camiseta celeste por primera vez desde el Mundial de Qatar y en el ciclo del entrenador argentino.

De esta manera, es probable que el histórico goleador charrúa se reencuentre en un campo de juego con su amigo Lionel Messi, en la Bombonera, el escenario en el que la Selección argentina recibirá a su par uruguaya el próximo jueves. En la previa, Suárez confesó que habló con el 10 argentino sobre la convocatoria y reveló cuál fue su reacción.

"Hablamos, estuvimos hablando. Él estaba feliz. Muchas veces me preguntaba por la Selección", reveló el Pistolero en una entrevista publicada por el portal oficial de la AUF. Luego, se refirió a la posibilidad de chocarse: "Ahora, contento por la citación. Obviamente, volver a enfrentarnos es algo muy lindo".

A su vez, el goleador de Gremio confesó cómo vivió los meses sin convocatorias: "Estaba con muchas sensaciones encontradas. Si no daba mi físico, si no estaba preparado mentalmente, ver cómo iba a responder en un fútbol exigente como el brasileño, fue lo que sentí decirlo. Después pasaron los meses y uno se fue sintiendo bien, demostrando que seguía con ganas de seguir en la Selección. Siempre siendo un hincha más, disfrutando de los partidos, en contacto con los compañeros, felicitándolos", expresó.

"Soy muy de pensar, muy cabeza dura. Uno se tiene que acostumbrar donde sea, en cualquier parte del mundo. Siempre te deja la incertidumbre de saber si vas a rendir físicamente. Todo el mundo sabe lo que he sufrido. No me puedo quejar para nada. Vengo aguantando bien, jugando la mayoría de los partidos. Si llegamos a cumplir en los cuatro partidos del Brasileirao y jugar en la selección, completaría lo máximo de partidos que he hecho en un año de mi carrera", agregó.

En las presentes Eliminatorias, con su doblete ante Perú, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias sudamericanas, superando precisamente a Suárez, que intentará tomarse revancha. Lo había igualado en 29 con su gol a Ecuador, pero ahora Lionel tiene 31.