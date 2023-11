La tajante sentencia de Miguel Ángel Russo sobre la vuelta de Di María a Rosario Central: “Tiene la…”

Desde hace años en Rosario Central se ilusionan con la posibilidad de que Ángel Di María regrese al fútbol argentino para vestir nuevamente los colores azul y amarillo que identifican al club rosarino, del cual surgió y debutó en 2007.

El actual jugador del Benfica de Portugal ha expresado en más de una oportunidad su deseo por regresar al club. Recientemente, en diálogo con Todo Pasa en Urbana Play, el Fideo expresó: "En mi cabeza siempre está la idea de volver a Rosario Central, ya lo dije muchas veces. No me gusta hablar del tema porque me dicen que hablo y no termina pasando. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará".

Di María jugó 39 partidos en la Primera de Central.

Que Fideo tenga claro que las puertas "están abiertas" no es limitación para que el actual entrenador del Canalla, Miguel Ángel Russo, lo aclarara nuevamente este lunes, en declaraciones a TyC Sports.

Consultado sobre la convivencia del delantero con el actual plantel, el DT señaló: “Malcorra, Campaz y Di María pueden jugar juntos, ¿cómo no? En el momento que Angelito lo crea necesario tiene la puerta abierta. Lo dice el club y lo digo yo, pero tampoco hay que ponerle un momento o una fecha. Hay que ser muy respetuoso de todo y el club lo es. Es una figura mundial, campeón del mundo, ha jugado en grandes equipos de Europa y en el momento en que él lo desee, bienvenido sea".

"Sé que va a estar contento de llegar a Central. Para el club es lo principal y lo primordial darle la estructura a ese tipo de jugadores que nacieron y se formaron en el club. Y si le toca al final de su carrera, que sea de la mejor manera. Esa es la idea y siempre la hablamos con Gonzalo (Belloso) y Carolina (Cristianziano). Ahí estaríamos preparados nosotros para recibir a ese tipo de personajes", sentenció Russo.