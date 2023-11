La sinceridad brutal de Tevez tras el empate de Independiente: "Hoy estoy enojado, no..."

Carlos Tevez habló en conferencia de prensa tras el empate de su equipo ante Banfield en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Tras el 0-0 en Avellaneda, Independiente alcanzó la línea de River y Huracán, quienes mandan en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El Apache dejó claras sus sensaciones tras haber dejado la posibilidad de asegurar su lugar en los playoffs del torneo local: "Hoy estoy enojado, estoy enojado. Solo recuerdo que cuando me senté la primera vez solo se hablaba del descenso y hoy estamos peleando para entrar entre los primeros cuatro".

"El partido fue chato, peleado y donde casi no se jugó. En el primer tiempo no hicimos lo que entrenamos. A partir de los 30 minutos empezamos a jugar un poco más. En el segundo jugamos con la intensidad que sabemos hacerlo. Ahí pudimos hacer un gol, pero en ningún momento fuimos claros", añadió Tevez.

A la hora de analizar el partido, contó: "Banfield propuso una defensa baja, donde se repliegan muy bien y en donde los últimos 20' han ganado mucho partido. No supimos quebrarlos, después no se jugó mucho, son equipos que sabemos que no quieren jugar los partidos, cada lateral es su tiempo y se hace difícil jugar de esa manera".

Para finalizar, Tevez le mandó un mensaje al hincha de Independiente, quien se mostró nervioso durante el trámite del partido: "Yo no quiero cambiar al hincha de Independiente. Solamente que entienda el proceso. El hincha va a ser siempre igual y va a exigir, en eso estoy de acuerdo".