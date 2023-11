La especial mención de Bielsa a Gallardo en la previa de Argentina-Uruguay: “Leí que dijo…”

El próximo jueves, a las 21 y en la Bombonera, la Selección argentina recibirá a Uruguay por una nueva fecha de Eliminatorias para el Mundial 2026. Será, además, el regreso de Marcelo Bielsa a una cancha de nuestro país y en la previa del duelo el ahora entrenador de la Celeste habló sobre el partido usando una frase de Marcelo Gallardo.

Gallardo escucha las indicaciones de Marcelo Bielsa.

Lo hizo al realizar una comparación con lo ocurrido en el Mundial de Corea-Japón, donde la albiceleste quedó eliminada en la primera ronda. "Cuando pasó lo del Mundial de Japón, Ortega me dijo: '¿Cómo puede ser que en 90 minutos no encontré una gambeta para ganar el partido?' Argentina jugó muy bien ese partido y Ortega lamentaba no haber encontrado gambeta", dijo.

Luego, para ejemplificar los dichos del Burrito, citó al Muñeco: "Leí que Marcelo dijo: 'Pedí que compraran a Barco porque necesitábamos un jugador que gambeteara'. Ningún entrenador puede reprimir la gambeta". Gallardo, seguramente, habrá esbozado una sonrisa al escucharlo ya que siempre se rindió ante su sabiduría.

De hecho, cuando el Loco estaba por ser el DT uruguayo, lo llenó de elogios: "Con el tiempo me di cuenta de que había pocas particularidades en el mensaje, en la forma en que trataba de captar tu interés para ayudarte a mejorar. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que juegan ciertos equipos, pero ese es otro asunto. Estoy hablando de la forma en que alguien abre tu mente o enciende algo en vos. Fue magnífico, espectacular. Siempre digo que él me eligió a mí".