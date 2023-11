El tremendo recibimiento de Aston Villa al Dibu Martínez tras ser premiado en la gala del Balón de Oro

No solo fue el The Best de la FIFA, recientemente Emiliano Martínez fue premiado con el Trofeo Yashin, que se entrega en el marco de la gala del Balón de Oro, lo que lo consolida indiscutidamente al Dibu como el mejor arquero del mundo, si es que aún existían dudas de eso.

El arquero de la Selección argentina tuvo un grandísimo desempeño en el último Mundial de Qatar, del cual resultó campeón y mejor arquero, méritos más que suficientes a tener en cuenta para recibir los dos premios siguientes, a pesar de su campaña irregular, -con más buenas que malas- durante el año calendario en su equipo: Aston Villa.

Mira el video

Los Villanos pueden darse el lujo de decir que tienen al "mejor arquero del mundo", título que le suele corresponder a los clubes grandísimos de Europa. De hecho, lo disfrutan, considerando las incontables muestras de cariño que el club suele hacerle a su arquero y figura.

Este domingo, en la victoria ante el Fulham por 3-1 el arquero, Dibu Martínez fue recibido por su club con un emotivo acto en el que ingresó al campo junto a su hijo, mostrando el Trofeo Yashin y recibiendo la ovación de los hinchas. De hecho, la popular exhibió una bandera que rezaba "The best in the World" (El mejor del Mundo), con su cara.

Durante el partido, el Aston Villa venció a su rival por 3 a 1 en el Villa Park, en el primer partido como local tras la gala de los premios en París. Con esta victoria, el equipo del Dibu Martínez estira a 13 la racha de triunfos de local.