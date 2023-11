El tremendo enojo de Tevez por los murmullos de los hinchas de Independiente: "Estoy muy caliente..."

Independiente igualó sin goles ante Banfield en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y perdió la posibilidad de quedar como único líder de la tabla de posiciones de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Ahora, tras el empate, alcanzó la línea de River y Huracán, con 23 unidades.

Tras el partido Carlos Tevez, quien logró el objetivo de salvar al Rojo del descenso a tres fechas del final, enfrentó los micrófonos y dejó claro su enojo ante los murmullos que sobrevolaron el estadio. El director técnico no anduvo con rodeos y respaldó a sus futbolistas.

“Hay que apoyar a los jugadores. Me molestó el murmullo de la gente. Estoy caliente por eso. Felicito a mis futbolistas. Desde que llegué, sacaron a #Independiente adelante. Hace dos fechas que ya no miramos el maldito descenso”



Tévez en conferencia uD83CuDF99? pic.twitter.com/ijvQeSPiEf — Diabólicos (@DiabolicosAr) November 13, 2023

Para comenzar, el DT manifestó: "Hay que reconocer más el esfuerzo de los jugadores. Estoy muy caliente por ese tema, es bueno que todos crezcamos en un ambiente mejor para Independiente. Podemos ser mejores pero estar peleando todos los partidos es para felicitar a los muchachos".

"No nos olvidemos de donde vinimos, hoy iban 15' del primer tiempo y ya se estaban murmurando a chicos que se están haciendo cargo de la situación. Si vos me decís que tiraos pelotazos bueno, pero hoy los chicos querían agarrar la pelota, jugar, hacerse ver. Entonces cuando me enojo quiero decir que me puteen a mí, y cuando ganamos que aplaudan a los chicos. Hace 3 meses no podían levantar la pierna y hoy hace 2 fechas que no se pelea el descenso, se pelea el campeonato, le jugamos de igual a igual a cualquiera", añadió Tevez.

A la hora de hablar sobre los aspectos positivos y negativos de Independiente, sentenció: "Fue un partido chato, peleado, en donde casi no se jugó. Me parece que en los primeros 30' no hicimos lo que entrenamos. En el segundo tiempo jugamos con la intensidad que supimos hacerlo y podríamos haber hecho algún gol pero no fuimos claros".