Deportivo Maipú va por el pase a semis del Reducido ante Temperley

Deportivo Maipú va por su sueño llamado ascenso. El Cruzado quiere seguir alimentando una ilusión que ya se le fue de las manos y que está solo a cuatro partidos de lograr. Temperley es la primera de esas cuatro finales que tiene por delante y necesita ganar, resultado que sea, para poder meterse en las ansiadas semifinales. La cita arrancará desde las 14.30 en un Omar Higinio Sperdutti que promete vestirse de gala para una nueva función de la orquesta de García.

Poseedor de la ventaja deportiva, a Maipú le basta con un triunfo por 1 a 0, mientras que si empata o pierde quedará en el camino. Claro que ese gol de Santi González en la ida le dio esperanza de poder lograr en casa los tres puntos necesarios para sacar del medio a un rival que de Gasolero solo tiene el nombre.

Agorreca, una de las dudas.

En la cabeza de Luís García hay un dolor de cabeza intenso producto de dos nombres: Nicolás Agorreca y Ezequiel Almirón. Los dos no vienen al 100% y su lugar dentro del once es una verdadera incógnita. En caso de no llegar, Felipe Coronel tiene número puesto en la zaga, mientras que de Almir´´on o Klusener podría salir el nueve.

El resto alistará a Juan Pablo Cozzani, Santiago Moyano, Agorreca o Coronel, Imanol González y Guillermo Ferracuti, Agustin Manzur, Fausto Montero y Rubens Sambueza, Santiago González, la duda del nueve y Luciano Herrera. En caso de que no sea con un delantero de área referencia, el técnico quizas vuelva a apostar a la línea de cuatro en el medio como hizo ante la Lepra, aunque parece difícil.