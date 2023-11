La sentencia de Pablo Maffeo, la sorpresa de Scaloni, sobre la Bombonera: "Te pone los..."

Lionel Scaloni sorprendió a propios y extraños al citar a Pablo Maffeo a la Selección argentina. Español, pero hijo de madre argentina, el lateral izquierdo del Mallorca contó sus sensaciones tras ser llamado para jugar con los campeones del mundo y hacerlo en la Bombonera, estadio al que describió de una manera particular.

En diálogo con las redes oficiales de su club, el jugador de 26 años resaltó lo imponente que será hacer su estreno con la Albiceleste en dos estadios como la Bombonera y el Maracaná, y ante rivales como Uruguay y Brasil: "Son dos estadios top en el mundo. Emblemáticos. Y poder ir ahí pues obviamente te pone los pelos de punta, seguro", expresó.

affeo es una de las grandes sorpresas en la lista del DT Lionel Scaloni. El marcador de punta por derecha, nacido en España y naturalizado argentino, llega ante las molestias físicas que exhibe Juan Foyth, quien no será de la partida.



Con respecto a las tres estrellas de Argentina, el jugador, de 26 años, respondió sincero: "Pesan, pesan. Hoy en día es la mejor Selección del mundo, entonces es ilusión, pura ilusión", dijo.



Además, el lateral derecho se refirió a las charlas que tuvo con Scaloni antes de la convocatoria: "Mantuvimos algún contacto. Lo primero que hice fue agradecerle su tiempo, que lo dedicara en mí. Él me preguntó y obviamente le dije que sí, que era un orgullo para mí y para mi familia".



El nombre de Lionel Messi no tardó en aparecer en la entrevista y Maffeo admitió: "Jugar con Messi es algo inimaginable. Poder compartir entrenamientos, vestuarios, concentraciones con el mejor futbolista de toda la historia, es genial".



"Ya me tocó vivirlo en contra y ahora poder vivirlo a favor, es brutal. No sé si se acordará de mí o no. Yo creo que sí. Porque cuando fui con el Huesca a jugar al Camp Nou o el Girona, la verdad que se portó súper bien conmigo. De hecho, tengo su camiseta enmarcada, algo que me llevo para mí", completó.



El lateral derecho contó cómo fue el momento en que se enteró del llamado: "Me enteré en el comedor. Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Estaba súper contento. Llegué al coche y era todo felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. No se lo creía al principio, pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Colgué y me puse a llorar. Mi mamá es argentina y mi padre italiano, creo que ella era la primera persona que se merecía saber esto", expresó.



Maffeo debutó en el Manchester City. Luego pasó por Girona, Stuttgart (Alemania), Huesca y ahora transita su tercera temporada en Mallorca. El lateral derecho jugó en la sub 16, sub 17, sub 19 y sub 21 de España, pero nunca formó parte del seleccionado mayor. El cuerpo técnico de Scaloni, quien reside en Mallorca y fue varias veces al estadio, sigue a Maffeo desde 2022.

