La tajante postura de Gareca si le ofrecen ser el DT de Boca: “Pareciera que…”

La salida de Jorge Almirón del banco de suplentes de Boca causó que automáticamente comenzara a sonar la danza de nombres que se postulan como posibles reemplazantes de cara a la temporada 2024. Juan Román Riquelme confirmó que hasta fin de año será Mariano Herrón el DT interino.

En este contexto, uno de los nombres que regularmente suena cada vez que dicho lugar queda vacante es el de Ricardo Gareca. El Tigre, que actualmente se encuentra sin dirigir, enfrentó los micrófonos del famoso Libero versus, reconocida sección de TyC Sports y fue consultado sobre esta posibilidad.

Mirá el video

El Flaco vistió la camiseta de Boca en dos ciclos: el primero de ellos entre 1978 y 1980. Posteriormente, luego de su paso por Sarmiento de Junín, volvió a ponerse la azul y oro entre 1982 y 1984. Es muy recordado por haber sido transferido a River, donde jugó en el año 1985, pasando directamente al vestir la camiseta del rival de toda la vida.

Ante la pregunta, Gareca respondió: “A veces pareciera, o quedaría, la imagen de que no se le puede decir que no a Boca o River. Pero no es tan así. Tengo que ver un montón de cosas, no es el simple hecho de meterme a trabajar”. Además, añadió: "En un momento Angelici quería tener una conversación, pero yo tenía contrato con la Selección de Perú.