Di María confesó qué emocionante frase dijo segundos después de su golazo a Francia en la final: "Me salió de adentro"

Ángel Di María lo dijo: chocó su cabeza contra la pared durante largos años de su carrera hasta que el 11 de julio de 2021 ese muro se rompió y finalmente pudo lograr su primer título oficial con la Selección argentina de mayores, el día en que obtuvo la Copa América en el Maracaná.

Después de lesiones que le impidieron jugar finales y tragos amargos en otras competencias, el crack de Rosario anotó el gol del 1-0 a Brasil y desde allí su relación con la Selección argentina fue diferente. La liberación del peso de no ganar se convirtió en soltura, la suficiente como para anotar en las dos finales posteriores: la de la Finalissima y la del Mundial de Qatar, el broche de oro.

Mirá el video

Cada uno de los tres títulos tuvieron un nexo muy particular que no fue revelado hasta este viernes cuando se publicó un adelanto de lo que fue la entrevista de Di María con Dalma Maradona, para la serie de HBO "La hija de Dios". En ese clip se lo escucha confesar al delantero la importancia de Diego Maradona en las súplicas previas al partido, luego de su fallecimiento.

La anécdota reflotada por ambos se sitúa en la celebración de gol de Di María a Francia en la final del Mundial de Qatar, disputada en diciembre del 2022 en el estadio Lusail. Ese día, Ángel convirtió el segundo y tras festejar con sus compañeros, alzó la mirada, sus brazos y gritó: "Gracias, Diego". La imagen volvió a repasarse ahora.

A casi once meses de aquel episodio, Angelito explicó cómo lo vivió: "Lo vi al video porque ni siquiera yo me acordaba. En la Copa América (2021) sí lo tenía presente. Sí, le pedí antes de la final que hice el gol contra Brasil, que me ayude, de tantas finales que había perdido, lesiones... Yo creo que me ayudó en ese momento. En la Finalissima le pedí, antes de salir a la cancha. Hice el gol y, no sé, fue el instinto de decirlo sin pensarlo. Lo mandé al grupo de mi familia y al de la familia de mi mujer y todos me decían 'sí, lo dijiste'. Y sí, lo dije, fue algo que me salió de adentro".

Finalmente, le confesó a la propia hija de Maradona: "Me hubiese encantado que esté ahí, por lo que representa para el país, por lo que representa para el mundo".