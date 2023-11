Por qué Boca será formalmente local en la final ante Fluminense en el Maracaná

Boca-Fluminense será la primera vez en la que un equipo juega la final de la Copa Libertadores en su propio estadio desde 2019, cuando la Conmebol adoptó el formato de definición única. Sin embargo, un formalismo indica que el Xeneize será local en el Maracaná, pese a que el Tricolor estará en su casa.

Por más extraño que suene, el conjunto de Jorge Almirón será local el próximo sábado en Río de Janeiro. Esto no se debe al folklore de tener más gente en las tribunas que el otro, si no por una mera cuestión reglamentaria. Los de azul y oro utilizarán el vestuario principal, aparecerán en lado izquierda de las gráficas y serán denominados el equipo "A".

La final comenzará a las 17 horas del 4 de noviembre.

Esto se debe a que Boca terminó mejor posicionado la fase de grupos que Fluminense. Pese a que tuvo varios partidos que lo complicaron por demás, el Xeneize terminó primero en su zona con 13 puntos. Por su parte, los cariocas también fueron líderes, pero solo con 10 unidades.

Más cuestiones reglamentarias de la final entre Boca y Fluminense

La definición de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense tendrá un aspecto distintivo en cuanto al partido en sí mismo. En caso de que haya empate en los 90 minutos, la final tendrá alargue de dos tiempos de 15 minutos. Esto no fue así en las fases anteriores, que iban directamente a penales.

Hinchas de ambos finalistas en el Fan Fest.

Con respecto a los festejos, la Conmebol obliga a los equipos a presenciar la ceremonia de entrega de trofeo y medallas: "La asistencia de ambos equipos a la entrega del trofeo y las medallas es obligatoria. Su incumplimiento constituye una infracción disciplinaria gravísima, encontrándose facultada la Comisión Disciplinaria de la Conmebol para imponer las sanciones que de conformidad con el Código Disciplinario pudieran corresponder", reza el estatuto.

Aunque no hubo ejemplos de este tipo en las últimas ediciones, siempre se recuerda la frase de Carlos Bianchi tras la derrota con Boca ante Once Caldas y no quedarse en la premiación de aquel 2004: "No sabía que a los segundos les daban medallas".