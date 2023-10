La estremecedora confesión de Tevez tras su gran arranque en Independiente: "Tres chicos que tenemos no..."

Carlos Tevez es uno de los cuantos ejemplos de chicos que nacen y se crían en entornos de pobreza y, con el tiempo, llegan a convertirse en estrellas mundiales del fútbol. En su rol como entrenador de Independiente, el Apache reveló una anécdota de su primer mes en Avellaneda que marca la desatención hacia la educación de los juveniles por parte del Rojo, un aspecto tan importante como la técnica, táctica o alimentación.

En diálogo con Alejandro Fantino, el técnico de Independiente hizo una estremecedora confesión sobre el nivel educativo de algunos chicos jóvenes que tiene en su plantel: "Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente, le hago que me solucione un problema, 2+2. Que se ahoguen físicamente y, después, el profe está con la tablet y dice 'tomá, solucioname este problema'", comenzó a relatar.

Luego de un intercambio con el entrevistador de La Última Cena, Tevez dejó un chocante resultado: "Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar jugando en Primera. Obvio que no voy a decir los nombres", agregó finalmente.

Ante la estupefacción de Fantino, el ex Rosario Central hizo un elocuente gesto, como quien no tiene palabras para describir la gravedad del asunto: "Ahí está la pobreza. A ver, podemos llevarle a un chico un plato de comida, podemos ayudarlo con la fundación, lo podemos ayudar con un montón de cosas... pero el estudio, el hecho de que él se sepa defender, que sepa leer lo que está firmando", sentenció.

Por último, el entrenador contó cuáles son los pasos que está tomando en Independiente para revertir esto: "Estamos armando un proyecto con el club para ponerles un profesor y después de los entrenamientos pasen dos horas estudiando. Si vos no sabes lo que estás firmando en un contrato, es muy difícil salvar a tu familia", concluyó.