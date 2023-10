La pregunta que molestó a Tevez tras el 0-0 de Independiente ante Argentinos: sonrisa irónica y…

Este sábado por la noche, Independiente tenía la chance de ratificar su liderazgo en la zona A de la Copa de la Liga en una dificil parada como Argentinos Juniors en La Paternal. Sin embargo, no pasó del empate sin goles, por lo que Carlos Tevez se lamentó ante la falta de eficacia, rescató no haber perdido y tuvo un cruce desopilante con un periodista.

Mirá el video

En conferencia de prensa, un cronista le consultó al DT del Rojo si la merma física del equipo en el complemento se debía a la edad de varios de sus jugadores. Claro, Tevez tiró de gente experimentada como Laso, Damián Pérez, Isla, Marcone y Mancuello. Sin embargo, al Apache no le gustó nada la consulta y comenzó a responderla con una sonrisa irónica.

Cuando el periodista terminó de armar su enunciado, el entrenador contestó de forma lisa, tajante y concreta: "No". Acto seguido, miró hacia otro lado, dándole así el pie a otra pregunta para cambiar de tema.

Noticias Relacionadas Independiente y Argentinos Juniors igualaron sin goles en La Paternal

Al ser consultado por si el empate era un buen resultado para Independiente, Tevez remarcó la importancia de no conocer la derrota: "Por lo que creamos, sobre todo en el primero, no pudimos convertir. No podemos cerrar los partidos, nos cuesta mucho. Estamos jugando mejor, las chances las crea. Me voy contento, conforme, es una cancha difícil. Jugamos de igual a igual y tuvimos las mejores situaciones", sentenció.

Luego, insistió con la falta de efectividad: "Independiente jugó muy bien el primer tiempo. El segundo lo sufrimos un poco más, aunque no nos hicieron daño. Tuvimos las situaciones más claras, pero cuando no concretás, lo mejor en estos partidos es no perder".