La mala noticia en Los Pumas a pesar de la victoria y clasificación a cuartos del Mundial

Se deja el alma y, por qué no, el muslo. Los Pumas vencieron con mucho sufrimiento a Japón por 39-27, en Nantes, en el cierre de la fase de grupos del Mundial de rugby. Con la victoria, el equipo de Michael Cheika respira aliviado y disfruta su pase a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Gales.

Sin embargo, no todas son buenas para el equipo argentino. A la necesidad de pulir errores puntuales que contra un rival de más jerarquía no se perdonan, se sumó la dolorosa lesión de Pablo Matera, un jugador clave no solo desde lo rugbístico sino también por el liderazgo.

A la espera de estudios médicos que lo confirmen o descarten, es muy probable que el ala no pueda ser parte del partido ante los europeos.

La desafortunada jugada se produjo a los 23 minutos de juego, cuando Matera fue a chocar contra la defensa de Japón. El ala tomó contacto contra la formación rival y quedó seriamente sentido en el suelo. De hecho, mientras la jugada continuaba fue asistido por el cuerpo médico.

A pesar de un vendaje en la zona del muslo derecho con el que intentó continuar en cancha, el dolor se lo impidió. Se sacó la venda, aplicaron un analgésico pero los esfuerzos fueron en vano. Fue reemplazado por Matías Alemanno, de buen partido.

En la zona de vestuarios, a Matera se lo vio salir en muletas y la expectativa por su evolución comienza a ser un tema central. ¿Llegará ante Gales?