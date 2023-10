Qué dijo Tevez de su lesión a Ham a horas de volver a la cancha de Argentinos: “Si me putean lo…”

Independiente, puntero de la Zona A, reciente vencedor del clásico ante Racing Club y cada vez más lejos de la zona de descenso, intentará prolongar su buena racha esta noche en su visita a Argentinos Juniors y en la previa de este importante duelo habló Carlos Tevez, quien recordó una jugada que marcó su carrera y tuvo como protagonista a un jugador del Bicho.

Ocurrió en 2015, cuando el Apache lesionó a Ezequiel Ham. El ahora jugador de Independiente Rivadavia sufrió fractura expuesta de tibia y peroné, la recuperación le llevó 10 meses y Carlitos recordó lo ocurrido con una sentida reflexión: “Esa jugada me marcó como futbolista. Siempre te queda el recuerdo de la jugada, está siempre en la cabeza de uno”.

"La gente habla por lo que vivimos injustamente ese día. Son cosas de fútbol que pasan, yo no es que me levanté ese día y dije ‘le voy a hacer mal a un chico’. Fui, le pedí disculpas, estuve a disposición de él. No le puedo decir nada porque la gente habla por lo que vivió injustamente ese día".

"A la gente le quedó y lo que diga yo... No sé si siento pedir perdón por algo que pasó sin querer, si le tengo que pedir perdón le pediría perdón al hincha de Argentinos. Mañana (por hoy) iré como siempre, respetando a todos. No voy a destratar al hincha porque putea, es lo que siente. Si me putean lo tendré que entender, no tengo nada contra ellos".

El partido comenzará a las 21:30, en el Estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Héctor Paletta y con televisación de ESPN Premium.