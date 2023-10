Ham se pierde el final de la primera fase en la Lepra, ¿y el Reducido?

La noticia no cayó de la mejor manera en Independiente Rivadavia, pero tampoco se puede hacer demasiado al respecto. Ezequiel Ham fue convocado para formar parte de la Selección de Siria y el entrenador Alfredo Berti tiene un enorme dolor de cabeza, no solo para la parte final del torneo, sino que puede prolongarse en caso de un hipotético Reducido, siempre y cuando la Lepra no llegue a la final por el primer ascenso.

Ham, baja sensible para Berti.

Por el momento, el Turco Ham estará ausente en lo dos partidos de la recta final de esta primera fase. El volante viajará el viernes rumbo a Dubai y no podrá ser de la partida contra Villa Dálmine (este domingo) y luego la próxima semana contra el Deportivo Maipú. La fecha FIFA de septiembre lo dejará fuera del par de encuentros fundamentales que definirán si la Lepra juega por el primer ascenso o si va directo al Reducido.

Pero esa no es la única baja que puede tener el entrenador Azul con respecto al jugador. Es que luego de los partidos amistosos de este mes, Siria deberá afrontar dos duelos por Eliminatorias Asiáticas. El país se medirá contra Corea del Norte (15 de noviembre) y luego contra Japón (el 20). El tema es que el Reducido culmina el 2 de diciembre, por lo que el mediocampista podría perderse algún duelo en caso de que el equipo esté peleando en esa instancia.

Pensando en lo inmediato, el duelo con Villa Dálmine, Alfredo Berti podría poner a Diego Tonetto como interior izquierdo y volcara Maxi González a la derecha, algo que se terminará de develar en los entrenamientos que tendrá por delante la Lepra antes del fin de semana.