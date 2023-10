Drama en el Mundial de rugby: un jugador de Fiji sufrió la muerte de su hijo y minutos después decidió jugar

Una durísima noticia opacó los festejos de Fiji, que tras vencer a Georgia quedó a un paso de la clasificación a los cuartos de final del Mundial. Es que una de sus principales figuras, Josua Tuisova, perdió a su hijo antes de disputar este importante juego y el back decidió jugar como una muestra de enorme profesionalismo ante terrible dolor.

Según informó rugby Village, Tuisova se enteró de lo sucedido por un llamado de su padre, minutos antes de salir a la cancha. Tito, de 7 años, falleció tras una larga enfermedad en el hospital de Lautoka, la segunda ciudad del archipiélago del Pacífico Sur, detrás de la capital, Suva.

Josua Tuisova.

El jugador del Racing 92 parisino, compañero del argentino Juan Imhoff, no pudo tampoco asistir a su funeral debido a las distancias que lo separan con su país. Así lo confirmó el padre de Tuisova, Isikeli Ratulevu, quien se encargó de realizar los preparativos para el funeral que fue ayer en Votua.

Simon Raiwalui, entrenador del equipo, fue consultado sobre cómo se encuentra Josua y fue breve: "Ha pedido respetuosamente no hablar de ello, así que no hablaremos de ello, sino que lo dejaremos en el ámbito privado". Tuisova viene siendo una pieza clave en el conjunto fijiano, en el que jugó los tres partidos apoyando dos tries, ante Gales y Australia.

Fiji necesita un punto contra Portugal para confirmar el segundo puesto por la regla del enfrentamiento directo, tras haberle ganado a Australia. Si Fiji no consigue sumar, Australia se clasificará para cuartos de final como segundo del grupo. Este duelo se jugará el próximo domingo, a las 16 de nuestro país.