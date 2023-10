La honestidad brutal de Piovi sobre la relación con los hinchas de Racing: “El equipo quedó marcado por…”

Pese a que se encuentra a dos puntos de los líderes de la Zona B de la Liga Profesional, Racing no ha tenido su mejor temporada. Tras quedar eliminado ante Boca en los cuartos de final de la Copa Libertadores y de caer en el clásico ante Independiente en condición de local, Fernando Gago dejó su puesto como director técnico.

En este contexto, los hinchas de la Academia han manifestado en más de una oportunidad su descontento contra el plantel y la dirigencia, lo que ha provocado diferentes momentos de tensión en los alrededores del Cilindro de Avellaneda. Quien se refirió a esta situación fue Gonzalo Piovi.

Tras perder el clásico, Gago renunció a su cargo como DT.

El defensor de Racing habló ante los micrófonos de F12, programa de ESPN, y se refirió a la relación con el público: "El equipo quedó marcado por perder el partido contra River con ese penal, pero antes de eso habíamos dejado la vara muy alta porque en todas las líneas funcionábamos muy bien. Creo que de el año pasado a este bajamos algunos niveles, se fueron jugadores y otros se lesionaron, pero el equipo siempre estuvo a la altura".

"Cuando perdés los partidos importantes te cuestionan, y este año nos tocó perder el clásico, contra Boca...El rendimiento del equipo durante el 2023 fue regular, y creo que Gago se termina yendo en un momento que no era el mejor del equipo pero seguíamos primeros en el torneo, fue cuestionado por partidos puntuales a pesar de la regularidad que tuvimos", añadió Piovi.

Para finalizar, Piovi se refirió a los rumores que hablan de su posible salida de la institución: "Es cierto que me vino a buscar el América de México, pero no se llegó a un acuerdo. Por el momento estoy pendiente de Racing y el partido contra Defensa del miércoles, no de lo que pueda llegar a pasar más adelante. Cuando los resultados no se dan, siempre hay algún apuntado. Trato de hacer lo mejor posible y que lo externo no me afecte, no hay que darle interés a las críticas".